Киселёвск, Кемеровская область, , 07:59 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет 42-летняя бывшая начальница учреждения, выполняющего функции муниципального заказа для администрации Киселевского городского округа. Она обвиняется в совершении 62 эпизодов мошенничества с бюджетными деньгами. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с марта 2019 года по октябрь 2020 года она по указанию начальника управления городского развития Киселёвска проводила электронные аукционы на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений без анализа рынка недвижимости. Таким образом, квартиры покупались по завышенным ценам. Кроме того, в один муниципальный контракт включались несколько квартир — таким способом были приобретены 69 жилых помещений.

Ущерб муниципального бюджета составил около 37 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия выявлен другой эпизод преступной деятельности чиновников. Так, в октябре 2018 года по указанию начальника управления городского развития обвиняемая заключила муниципальный контракт по замене участка теплотрассы с коммерческой фирмой, которая производила в данном районе строительство многоэтажного жилого дома. При этом они достоверно знали, что работы по реконструкции сетей теплоснабжения за счёт собственных средств должна выполнять теплоснабжающая компания, с которой у комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа заключено соглашение. После исполнения муниципального контракта коммерческой фирме в счёт оплаты были перечислены бюджетные средства в размере 3 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В муниципальных учреждениях проведены обыски, изъята необходимая документация. В ходе предварительного следствия проведены 65 судебных экспертиз. В отношении подельников обвиняемой также были возбуждены уголовные дела, в настоящее время они расследуются. Женщина со следствием сотрудничала, заключила досудебное соглашение. В счет возмещения ущерба по уголовным делам на имущество всех обвиняемых наложен арест на общую сумму около 48 млн рублей. Материалы дела составили 138 томов.