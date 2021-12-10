Вашингтон, 10 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США 9 декабря одобрил законодательную инициативу, позволяющую провести утверждение повышения потолка госдолга по упрощённой процедуре. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

По её данным, документ поддержали 59 сенаторов, против высказались 35. Поскольку ранее данную инициативу одобрила нижняя палата Конгресса, документ предстоит подписать президенту США Джо Байдену.

Принятие этой инициативы позволит в самое ближайшее время провести в обеих палатах голосование по основному законопроекту о повышении потолка госдолга. И потребует для его принятия в данном конкретном случае простого большинства голосов, котором демократы располагают как в нижней палате, так и в Сенате.

Напомним, что к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года. 14 октября Байден утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что позволяло покрывать госрасходы до 3 декабря. В сентябре нижняя палата Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга на срок до 16 декабря 2022 года, но его принятие Сенатом в предложенном виде не состоялось из-за противодействия республиканцев.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс одобрить законопроект о потолке госдолга до 15 декабря, а двухпартийный аналитический центр предупредил, что у правительства США уже к концу декабря могут закончиться средства, что вызовет беспрецедентный дефолт, грозящий потрясением для мировой финансовой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США может провести голосование за поднятие потолка госдолга страны уже на этой неделе.