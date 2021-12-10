Пекин, , 07:56 — REGNUM Китай создал 17 национальных пилотных зон инновационного развития в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщил китайский чиновник, передает агентство Синьхуа.

Искусственный интелект geralt

Замминистра науки и технологий Китая Ли Мэн выступил с речью на Международном форуме по сотрудничеству и управлению ИИ 2021 года, организованном Университетом Цинхуа с 4 по 5 декабря.

В 2019 году Китай начал создавать пилотные зоны инновационного развития ИИ нового поколения, полагаясь на местные органы власти для проведения демонстраций технологий, пилотных проектов политики и социальных экспериментов. Согласно документу, опубликованному Министерством науки и технологий, Китай планирует построить около 20 пилотных зон ИИ к 2023 году.

В пилотных зонах страна планирует внедрить ряд практических и эффективных инструментов политики, изучить модели, интегрирующие ИИ и экономическое развитие, получить опыт, который можно повторить и продвигать, и создать высокогорья для ведущих ИИ, говорится в документе.