Хух-Хото, Китай, , 07:54 — REGNUM Крупнейший сухопутный порт на границе Китая и Монголии Эрэн-Хото зарегистрировал рекордный 2531 грузовой поезд Китай — Европа, прошедший через него, что на 15,5% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Внутренняя Монголия, КНР Lifeglobe.net

Порт в автономном районе Внутренняя Монголия Северного Китая в настоящее время обслуживает 53 маршрута грузовых поездов Китай — Европа. Маршруты начинаются в более чем 40 городах Китая и заканчиваются примерно в 60 пунктах назначения в 10 странах.

По состоянию 6 декабря, общий объем импортных и экспортных грузов порта в 2021 году составил более 15,6 млн тонн, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что объем его экспортных грузов увеличился примерно на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.