Ульяновск, , 07:53 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

По оперативной информации ведомства, 9 декабря лабораторно подтверждено 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было 8 декабря. Напомним, что количество заболевающих в Ульяновской области с 8 ноября снижается практически каждые сутки.

Всего в регионе провели 1 522 374 теста на коронавирус. Под наблюдением находятся 17 536 контактных лиц.

Отметим, что 9 декабря в селе Ахметлей Николаевского района Ульяновской области завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта, который обошёлся бюджету в 7,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Ульяновской области пройдёт «Суббота доноров». Кровь у переболевших ковидом принимают через месяц после выздоровления, а у тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме — через 120 дней.