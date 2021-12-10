Петропавловск-Камчатский, , 07:53 — REGNUM Депутаты Камчатки, которые 10 декабря поддержали большинством голосов пакет федеральных законопроектов о введении QR-кодов в РФ, помимо положительного отзыва направят в Госдуму ряд предложений к проектам законов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания края.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего таких предложений 11. Депутаты предложили заменить термин «QR-код» на «медицинский паспорт». Также народные избранники попросили, чтобы население могло получать разрешительный документ в бумажном виде в отделениях Пенсионного фонда, а людям с ограниченными возможностями их доставляли на дом. Ещё депутаты предложили разрешать посещать общественные места тем, у кого достаточный уровень защитного титра антител.

«Если мы этими мерами защитим и спасем хотя бы одну жизнь, они имеют право на реализацию», — подчеркнула председатель Законодательного собрания края Ирина Унтилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Камчатки 10 декабря состоялось рассмотрение пакета федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов. Как подчеркнула спикер Ирина Унтилова, законопроекты резонансные и вызвали большой общественный интерес.