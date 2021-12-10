Биробиджан, 10 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Еврейской автономии начал работать новый состав избирательной комиссии. На первом заседании были избраны председатель, его заместитель и секретарь, сообщило ИА EAOMedia.

Ikkk.ru Заседание избиркома

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Возглавила избирком ранее работавшая заместителем председателя комитета социальной защиты населения Ольга Бабий, её заместителем избрана Ольга Ефимова. Секретарём избирательной комиссии назначена Наталья Корнеева.

Заместитель председателя Заксобрания ЕАО Антон Акимов поздравил их с избранием и выразил надежду, что новый состав избиркома будет работать также хорошо, как предыдущий. Ранее избирательную комиссию региона возглавляла Елена Саутина.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Челябинской области также обрела нового руководителя. Им стал замгубернатора региона Евгений Голицын. Решение об этом было принято 9 декабря на первом заседании нового состава избиркома.