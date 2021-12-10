Гуанчжоу, Китай, , 07:51 — REGNUM Фьючерсная биржа Гуанчжоу в южно-китайском городе Гуанчжоу сообщила, что фьючерсы на промышленный кремний и фьючерсы на композитный товарный индекс, как ожидается, станут ее первой партией продукции для листинга, сообщает агентство Сниьхуа.

Фондовый рынок

До сих пор на фьючерсном рынке Китая таких продуктов не было, заявил генеральный менеджер фьючерсной биржи Чжу Лихун на 18-м Международном финансовом форуме, проходившем в Гуанчжоу 6 декабря. Фьючерсная биржа Гуанчжоу, пятая в своем роде в Китае, была создана в апреле.

Основываясь на двухлетнем плане листинга, утвержденном Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, структура продуктов фьючерсной биржи в основном включает четыре основных сектора и 16 разновидностей, среди которых продукты зеленого развития, такие как фьючерсы на выбросы углерода, имеют стратегический приоритет, сказал Чжу.

Сосредоточив внимание на экологичном и устойчивом развитии, Фьючерсная биржа Гуанчжоу будет продвигать листинг промышленного кремния, поликремния, лития, редкоземельных элементов, платины и палладия и других разновидностей металлов, связанных с новой энергией, добавил Чжу.