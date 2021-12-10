Оренбург, , 07:51 — REGNUM Главный врач Оренбургской области областной детской больницы Салим Чолоян прокомментировал в Instagram-акаунте ситуацию с обысками в учреждении и у него дома.

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«У меня дома и на рабочем месте проводились оперативные действия. Как пояснили мне сотрудники органов, они действуют по результатам проверки министерства здравоохранения области. Это не помешало работе больницы. Я в рабочем процессе. Врачи ОДКБ также ведут деятельность в штатном режиме», — сказал медик.

Напомним, 9 декабря силовики работали в детской клинике на ул. Рыбаковской.

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