Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:10 — REGNUM Действующие президенты четырех стран, а также трое бывших глав государств посетили празднование 60-й годовщины со дня обретения независимости Танзанией. Мероприятие прошло на стадионе Ухуру в городе Дар-эс-Салам. Об этом пишет танзанийская газета Mwananchi.

Праздник прошел при участии президента Коморских островов Азали Ассуман, президента Кении Ухуру Кениаты, президента Руанды Поля Кагаме и президента Мозамбика Филипе Ньюси. Руководители других стран не смогли присутствовать на торжестве и направили своих представителей. На день независимости также прилетел премьер-министр ДРК.

Кроме того, праздничный день прошел при участии бывших президентов Малави, Мозамбика, прибывшего в сопровождении мозамбикского министра здравоохранения, а также Ботсваны.

Среди высокопоставленных лиц были глава Африканского суда по правам человека, послы различных страни руководители министерств.