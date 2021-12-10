Куала-Лумпур, , 07:49 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5446 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 2 678 465. Также за минувшие сутки в стране скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерло 30 787 человек.

В настоящее время в королевстве числится 60 856 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 419 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 232 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 10 декабря в Малайзии уже 78% жителей полностью прошли курс вакцинации против COVID-19.