Пекин, , 07:48 — REGNUM Китай обеспечил еще один небывалый урожай в этом году, при этом производство зерна выросло на 2% в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики КНР (NBS), передает агентство Синьхуа.

Урожай Donland.ru

Сбор зерна в Китае достиг почти 1,37 трлн цзинь (683 млрд кг) в 2021 году, что на 13,4 млрд кг больше, чем в прошлом году. Уже седьмой год подряд общий объем производства зерна в стране превышает 650 млрд килограммов.

Небывалый урожай собран, несмотря на экстремальные погодные условия в регионе, включая рекордные ливни в провинции Хэнань и периодические засухи в северо-западных районах, сказал Ван Минхуа, официальный представитель NBS.

Урожай заложил прочную основу для Китая, чтобы справиться со сложными и нестабильными внутренними и международными условиями, преодолеть риски и проблемы и добиться высококачественного развития, добавил Ван.