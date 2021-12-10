Октябрьский район, Приморский край, , 07:57 — REGNUM В селе Липовцы Октябрьского района на базе отремонтированного отделения медицинской реабилитации и консультативной диагностики №2 открыли галокамеру — солевую пещеру. Такая терапия позволит достигать положительной динамики у пациентов с бронхолегочными заболеваниями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 10 декабря пресс-службе правительства Приморья.

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Как отметили в краевом детском фтизиопульмонологическом центре, галотерапия помогает достигнуть длительной ремиссии при бронхолегочных заболеваниях, сформировать устойчивость слизистых дыхательной системы, а также оказывает лечебный эффект при аллергических заболеваниях и болезнях нервной системы.

Отмечается, что центр долгое время удерживает звание лучшего реабилитационного медучреждения на Дальнем Востоке.

«Это большое достижение, что мы приближаем высококвалифицированную медицинскую помощь к населению отдаленных территорий края. Теперь жителям Октябрьского и близлежащих районов не надо ехать за этой помощью в Уссурийск или Владивосток. В Липовцах у специалистов есть возможность подключиться к телемедицине, а пациенты могут получить помощь от местных врачей и по необходимости от их коллег, работающих во Владивостоке», — пояснили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный специалист пульмонолог Кузбасса Надежда Ганюкова развенчала миф о том, что курящие люди реже заражаются коронавирусом. Она отметила, что такое мнение во многом сформировалось потому, что пожилые чаще болеют, но курильщиков среди них меньше, а курят более молодые.