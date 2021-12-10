Дар-эс-Салам, Танзания, 10 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включили Танзанию, Францию, Португалию, Андорру, Кипр, Иорданию и Лихтенштейн в список стран, опасных для посещения, рекомендовав гражданам воздержаться от поездок в эти страны из-за рисков заражения COVID-19. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

CDC подчеркнула, что ввиду нынешней ситуации даже полностью вакцинированные лица подвергаются риску заражения коронавирусной инфекцией. Предупреждение последовало после того, как посольство США в Дар-эс-Саламе сообщило о росте случаев заражения штаммом «Омикрон» среди танзанийского населения. В сообщении посольства также говорится, что медицинские учреждения Танзании могут быстро оказаться перегруженными в условиях кризиса в области здравоохранения.

На прошлой неделе в Танзании стало известно о первом случае заражения «Омикроном», который был обнаружен у индийца, приехавшего из восточноафриканской страны. По состоянию на 28 ноября в Танзании зарегистрировано 26 273 случаев заболевания COVID-19 и 731 летальный исход. В течение долгого времени новые данные не публиковались. Лишь с сентября этого года Танзания начала еженедельно представлять сводные данные по заболеваемости COVID-19 во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает посольство США, несмотря на меры, принимаемые министерством здравоохранения Танзании, соблюдение общественностью мер профилактики COVID-19 остается на низком уровне.