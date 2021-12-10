Пекин, , 07:45 — REGNUM Китайский приключенческий фильм «Афера с древностями» остался на вершине чарта кассовых сборов материковой части Китая 9 декабря, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Хорошее настроение Цитата из к/ф «Афера доктора Нока». Реж. Лоррэйн Леви. 2017. США

Являющийся киноадаптацией одноименного романа, фильм рассказывает историю о серии приключений главных героев, стремящихся узнать правду о голове Будды времен династии Тан (618−907). Фильм заработал за прошедшие сутки около 15 млн юаней (около $2,35 млн), что составляет 49% от общей суммы сборов всех фильмов за указанный день.

Китайский комедийно-саспенсный фильм «Стань кем-то» занял второе место в чарте кассовых сборов, заработав в четверг почти 7,8 млн юаней.

За ним последовала «Битва при Чосинском водохранилище», почти 1,3 млн юаней сборов. Патриотический блокбастер в настоящее время является самым кассовым фильмом всех времен в прокате Китая, с общим доходом более 5,73 млрд юаней с момента его выхода 30 сентября.