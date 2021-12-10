Посёлок городского типа Нижний Ингаш, Красноярский край, , 07:43 — REGNUM Жительница Нижнеингашского района Красноярского края осуждена к обязательным работам за жестокое обращение с собакой. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в региональной прокуратуре.

Собака HulmDesign

Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»).

Суд установил, что в июле 2021 года подсудимая в квартире подошла к своей спящей на полу собаке и нанесла ей пять ударов молотком по голове. Животное погибло.

Полицию вызвали соседи. Злоумышленница признала вину в полном объёме. Суд приговорил её к наказанию в виде 80 часов обязательных работ.

Добавим, с начала 2021 года в регионе зарегистрировано 24 преступления данного вида. К уголовной ответственности привлечены семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, против жителя города Назарово, избившего кота, возбуждено уголовное дело.

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