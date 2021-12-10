Киев, , 07:42 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль ВМС Украины «Донбасс» не нарушал запретных зон, двигаясь к границе с Россией, поэтому угрозы для него не было. Об этом он сказал 10 декабря в эфире телеканала «1+1».

Пираты Азовского моря Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», — заявил глава Минобороны Украины.

Он добавил, что плывшее в Керченский пролив судно находилось в 18 морских милях в Азовском море, которое «является морем совместного использования». «То есть мы на абсолютно законных основаниях там находились», — объяснил Резников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом. В ответ на реакцию с российской стороны в Киеве сначала заявили, что не владеют информацией о движении судна, а затем отозвали его.

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