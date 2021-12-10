Пекин, 10 декабря, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Китай успешно отправил в космос новую группу спутников с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает 10 декабря агентств оСиньхуа.

Cristóbal Alvarado Minic Запуск ракеты Чанчжэн-11

Спутники «Шицзянь-6 05» были запущены ракетой «Чанчжэн-4B» в 8:11 утра по пекинскому времени и успешно вышли на запланированную орбиту. Они будут использоваться для исследования космоса и испытания новых технологий.

Запуск ознаменовал 400-ю миссию ракет-носителей серии «Чанчжэн».