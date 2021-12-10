Кемерово, , 07:40 — REGNUM В Кемеровскую область прибыл заместитель председателя правительства России Александр Новак. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

«Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Сергей Цивилёв возложили цветы в посёлке Грамотеино на Аллее шахтёрской славы в память о погибших горняках и спасателях», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября 2021 года в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек.

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