Лос-Анджелес, США, , 07:38 — REGNUM В рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021 за достижения в индустрии видеоигр Киану Ривз и Керри-Энн Мосс представили новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале GameSpot.

Матрица Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

Новое видео представляет собой фрагмент фильма длительностью около минуты, в котором Нео знакомится с новым Морфеусом (роль исполнит Яхья Абдул-Матин II). Актёры также представили игровой тизер будущей картины для консолей Playstation 5 и Xbox Series X/S, который создан на основе «движка» Unreal Engine 5. Желающие уже могут скачать его на сайтах игровых платформ.

Напомним, премьера фильма «Матрица: Воскрешение» состоится в России 16 декабря 2021 года, в кинотеатрах США его начнут показывать позже — 22 декабря 2021-го. В качестве режиссёра проекта выступила Лана Вачовски.

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