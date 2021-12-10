Найроби, 10 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Уиллис Остин Чимано, член популярной кенийской музыкальной группы Sauti Sol, открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, признавшись, что больше не хочет жить во лжи. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Sauti Sol является одной из самых известных африканских музыкальных групп. В 2016 году кенийцы получили музыкальную премию MTV Africa.

Гомосексуализм в Кении карается тюремным заключением сроком до 14 лет. Преследования представителей ЛГБТ-сообщества не характерны для этой восточноафриканской страны. Отношение к геям здесь более либерально, чем в соседних Уганде и Танзании.

Несмотря на небольшое число сообщений о нападениях на почве гомофобии в Кении, большинство членов ЛГБТ-сообщества живут закрытой жизнью и презираются своими семьями. Однако отношение к этому общественному явлению постепенно смягчается, особенно среди молодежи.

В 2019 году Верховный суд Кении вынес решение против попыток активистов упразднить закон о запрете однополых связей. В стране была организована специальная кампания, призывавшая отменить этот закон, который, как утверждается, породил атмосферу гомофобии среди населения.