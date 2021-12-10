Осло, , 07:34 — REGNUM По меньше мере 140 случаев заражения коронавирусом выявлено среди посетителей одного из ресторанов в районе Акер Брюгге столицы Норвегии Осло, 9 декабря сообщил на своем сайте Норвежский институт здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Речь идет о 80 участниках корпоративной вечеринки компании Scatec и еще по крайней мере 60 других лицах, которые посещали заведение в тот же вечер 26 ноября. У 17 пациентов подтверждено инфицирование штаммом коронавируса «Омикрон».

Большая часть обнаруженных носителей SARS-CoV-2 сообщили, что были полностью привиты от COVID-19. Кроме того, все участники мероприятия перед вечеринкой сдали экспресс-тесты на коронавирус с отрицательным результатом. Восемь пациентов признались, что в течение двух недель перед корпоративов совершали поездки за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря власти Норвегии запретили на продажу алкоголя после полуночи, ввели масочный режим в общественных местах, а также ограничили число участников собраний в одном помещении на праздниках, в том числе и на Рождество.

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