Кампала, 10 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Военный суд в Уганде приговорил к тюремному заключению двух военнослужащих за убийство трех человек в ходе подавлений беспорядков, потрясших Кампалу в ноябре 2020 года. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Полиция Уганды

Суд приговорил ефрейтора Августина Мугишу к пожизненному заключению после того, как он признал себя виновным в убийстве двух демонстрантов. Вторым осужденным оказался Мустафа Ссали, получивший 35 лет тюремного заключения за убийство одного протестующего.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Волнения в восточноафриканском государстве были вызваны арестом оппозиционера и певца Роберта Кягуланьи Ссентам, известного в народе как Боби Уайн, лидера партии Платформа национального единства (NUP). Подавление протестов службами безопасности привели к смерти десятков угандийцев.

Приговор военнослужащим был вынесен на следующий день после того, как правительство США ввело санкции в отношении начальника военной разведки Уганды, заявив, что под его руководством совершались серьезные нарушения прав человека. Офицеры разведки арестовывали и преследовали угандийцев, выступавших с критикой властей.