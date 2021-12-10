Назарово, Красноярский край, , 07:29 — REGNUM Против жителя города Назарово, избившего кота, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Кот Марина Каширская © ИА REGNUM

Вечером 23 ноября в полицию поступило сообщение от жительницы Назарово. Женщина рассказала, что нашла в подъезде кота с телесными повреждениями. По данному факту проводилась проверка.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 24-летний местный житель. Мужчина заявил, что избил кота из-за того, что тот мяукал. Он признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»). Горожанину избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

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