Додома, , 08:11 — REGNUM Полиция Танзании публично сожжет около 5230 единиц незаконного огнестрельного оружия. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Все собранное вооружение было найдено в ходе операций по изъятию оружия у населения, проводимых силами безопасности страны на протяжении последних пяти лет. Такого рода акции проводятся в соответствии с законодательством Танзании, а также рядом международных и региональных соглашений, принятых восточноафриканской страной, с целью борьбы с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений.

Танзанийская полиция отметила, что сожжение огнестрельных средств произойдет преднамеренно на глазах граждан. После этого металл, используемый в вооружении, будет переплавлен для применения в других целях.