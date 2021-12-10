Якутск, , 07:36 — REGNUM В Якутии на сессии 14−15 декабря представители Госсобрания будут обсуждать пакет федеральных законопроектов о введении в стране режима QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Публичные слушания на эту тему в республике проводить не стали, сообщил в своём телеграм-канале политолог и журналист Виталий Обедин.

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«В Якутии депутаты Ил Тумэн не дали населению выразить свое мнение — не было ни круглого стола, ни общественного обсуждения, ни публичных слушаний. Общественная палата Якутии, будучи полностью провластной, не посмела проводить обсуждение законопроекта, опасаясь получить отрицательную реакцию, а провела круглый стол на тему QR-кодов (это две большие разницы). Этот круглый стол, прошедший очень неровно, очень неоднозначно, сейчас выдают за одобрение общественностью законопроекта. Стыдоба», — отметил Виталий Обедин.

На обсуждении этого вопроса в комитете по государственному строительству и местному самоуправлению его председатель Владимир Прокопьев подчеркнул, что необходимо концептуально поддержать законопроект.

Комментируя такое намерение в соцсетях, якутяне заявляют, что не согласны с мнением народных избранников.

«А наше мнение никого из них не интересует???» — возмутилась пользователь Instagram pavlovakiunnei.

«Как гнобить население и всё запрещать — так они в первых рядах. Как защитить свой же народ от бродячих собак — ни один депутат не пискнул. Вот истинное отношение власти к простым людям», — сделал вывод s. pito13.

«Народ против, уважаемые слуги!» — резюмировал lxnder1984777

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Еврейской автономной области поддержали проекты законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Против проголосовали представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду», но большинством от «Единой России» проект документа был поддержан.