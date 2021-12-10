Канберра, , 07:27 — REGNUM В Австралии вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет начнётся с 10 января. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона, 10 декабря опубликованного пресс-службой правительства.

Скотт Моррисон Clrdms

Скотт Моррисон «Через месяц около 2,27 млн австралийских детей в возрасте от пяти до 11 лет получат возможность сделать прививку от COVID-19. Вакцинация детей станет очередным шагом в рамках национального плана, реализация которого позволит нам обеспечить безопасность граждан страны».

По словам Моррисона, для вакцинации детей данной возрастной категории экспертами австралийской технической консультативной группы по вопросам иммунизации населения (ATAGI) рекомендовано использовать две дозы (с интервалом в восемь недель) препарата Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. Тестирование вакцины национальным регулятором и обучение медработников обращению с ней будет завершено до 10 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцину производства американской компании Pfizer и германской BioNTech для иммунизации детей возрастом от пяти до 11 лет одобрило государственное управление терапевтических товаров (TGA) Австралии.

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