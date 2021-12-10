Канберра, 10 декабря 2021, 07:27 — REGNUM В Австралии вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет начнётся с 10 января. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона, 10 декабря опубликованного пресс-службой правительства.
По словам Моррисона, для вакцинации детей данной возрастной категории экспертами австралийской технической консультативной группы по вопросам иммунизации населения (ATAGI) рекомендовано использовать две дозы (с интервалом в восемь недель) препарата Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. Тестирование вакцины национальным регулятором и обучение медработников обращению с ней будет завершено до 10 января.
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Как сообщало ИА REGNUM, вакцину производства американской компании Pfizer и германской BioNTech для иммунизации детей возрастом от пяти до 11 лет одобрило государственное управление терапевтических товаров (TGA) Австралии.
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