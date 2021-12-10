Киншаса, , 08:08 — REGNUM Бывший президент ДРК Жозеф Кабила приказал генералу Джону Нумби убить правозащитников Флорибера Чебейя и Фиделя Базана. Об стало известно из показаний майора конголезской полиции Поля Мвиламбве, пишет RFI Kiswahili.

Слушание дела о гибели правозащитников, убитых в 2010 году, проходило в военной тюрьме Ндоло. Поль Мвиламбве был одним из главных свидетелей смерти Чебейи и Базана. Майор находился в эмиграции около десяти лет, после чего вернулся в Киншасу.

Во время слушания дела Мвиламбе дал показания против бывшего президента ДРК Жозефа Кабилы, а также генералов Джона Нумби и Джозефа Понде. Как сообщается, майор обратился с просьбой освободить его от делопроизводства, так как он не был причастен к совершенным преступлениям.

Тем не менее, гражданское общество высказалось за привлечение к ответственности всех причастных лиц. Мвиламбе обвиняется в совершении убийства, побеге, содействии преступной деятельности и терроризме. Следующее слушание по данному делу состоится в конце этой недели.

Жозеф Кабила пребывал на посту президента ДРК с 2001 по 2018 гг. Базана и Чебейя были известными конголезскими правозащитниками. Последний был найден мертвым в своем автомобиле в 2010 году. Борец за права человека занимался расследованиями, которые могли привести к его убийству.