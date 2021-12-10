Пекин, , 07:26 — REGNUM Китайская ракета-носитель Long March 4B успешно вывела на орбиту Земли пару спутников «Шицзянь-6» группы 05. Запуск осуществлён утром 10 декабря с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу.

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«Спутники Shijian-6 05 были запущены ракетой Long March-4B в 8:11 утра (по пекинскому времени) и успешно вышли на запланированную орбиту. Они будут использоваться для исследования космоса и испытаний новых технологий», — сообщило агентство «Синьхуа».

Отмечается также, что сегодняшний пуск ознаменовал 400-ю по счёту миссию ракет-носителей серии Long March.

Восемь предшествующих спутников «Шицзянь-6» выводились на орбиту попарно. Они используются для зондирования космической среды на солнечно-синхронной полярной орбите, наклоненной на 97,7 градуса к экватору. Эти спутники были размещены на орбитах 578 на 593 км или 593 на 602 км.

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