Кемерово, , 07:25 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5748 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 12 815 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявили 78 025 случаев заражения коронавирусом, 70 662 человека выздоровели, 1615 пациентов скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе за сутки COVID-19 выявили у 356 человек