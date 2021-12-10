Москва, 10 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск, адресованный ОАО «Российские железные дороги» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Заявление Минобороны России суд пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Исковое заявление поступило в столичный арбитраж 9 декабря 2021 года. Детали пока не сообщались. Сумма претензий — 178 361 688 рублей.

В тот же день ведомство обратилось с исками к ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии» из дивизиона госкорпорации «Ростех» и АО «Связь, информатика, телевидение». Детали этих споров ещё не известны.

Напомним, в начале декабря 2021 года суд также удовлетворил иск министерства к АО «Главное управление обустройства войск», взыскав с последнего сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса — 97 346 497 рублей 93 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами — 848 114 рублей 69 копеек. В основе спора лежал контракт на жилую застройку из 288 квартир в Калининграде.