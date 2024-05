Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В номинации «Лучшая игра 2021 года» премии The Game Awards победила игра It Takes Two. Трансляция церемонии прошла 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.

Иван Шилов ИА REGNUM The Game Awards 2020

Реализацией проекта занималась шведская студия Hazelight. Отметим, It Takes Two специально разработана так, что в неё можно играть только вдвоём. Разработкой игры руководил известный геймдизайнер Юсеф Фарес.

Напомним, ранее Hazelight под руководством Фареса выпустила игру A Way Out, которая в 2019 году получила премию BAFTA в номинации «Лучшая многопользовательская игра». До этого геймдизайнер руководил разработкой приключенческой игры Brothers: A Tale of Two Sons компании Starbreeze.