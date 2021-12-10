Бамако, , 08:02 — REGNUM Семеро миротворцев ООН погибли, еще трое получили серьезные ранения в результате подрыва их автомобиля боевиками, установивших самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел в районе города Бандиагара, находящегося в центральной части Мали, пишет RFI Kiswahili.

Житель Мали Bradley Watson

На момент взрыва миротворцы ООН передвигались в конвое из нескольких машин. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил совершенное нападение, назвав произошедшее «гнусным» поступком. Глава ООН также выразил свои искренние соболезнования семьям погибших и пожелал полного выздоровления всем пострадавшим, призвав местные власти найти лиц, причастных к атаке.

По словам специального представителя Генерального секретаря ООН в Мали Эль-Гассима Вейна, боевики произвели «трусливый» рейд, а содеянное ими следует квалифицировать как военное преступление.

Миссия по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА) действует в стране с 2013 года. За это время погибло более 200 миротворцев. С начала 2021 года были зафиксированы десятки нападений на представителей МИНУСМА с использованием самодельных взрывчаток.