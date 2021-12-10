Киншаса, 10 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила экономические достижения ДРК и стратегии, принятые президентом страны Феликсом Чисекеди. Заявление было сделано в рамках ее трехдневного визита в страну, пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

По словам главы МВФ, ДРК постепенно восстанавливает свою экономику благодаря эффективным экономическим реформам, реализованным правительством. В их числе отмечены принятие новой системы сбора налогов и осуществление контроля над государственными расходами. Также реабилитация экономики стала возможна вследствие роста цен на сырье, которым богата центральноафриканская страна.

Георгиева подчеркнула, что ДРК стала «светлым пятном», выделяющимся на фоне экономических показателей стран Африканского континента. Она также выразила благодарность президенту ДРК за его усилия по укреплению принципов надлежащего управления в стране, особенно в области горнодобывающей промышленности.

Ожидается, что экономика ДРК в этом году вырастет на 5,4%, а в следующем — на 6,4%. Экономический рост страны оказался выше, чем в среднем среди стран Африки южнее Сахары, рост которых, согласно прогнозам, составит 3,7% и 3,8% в 2021 и 2022 году соответственно.

В июле МВФ и ДРК подписали соглашение о предоставлении конголезской республике ссуды на 1,5 млрд долларов сроком на три года. Страна является ведущим производителем меди в Африке. Здесь же располагаются крупнейшие в мире залежи кобальта, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей. Однако коррупция, отсутствие эффективного государственного управления и непрекращающиеся конфликты тормозят конголезскую экономику.