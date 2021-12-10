Амстердам, , 07:13 — REGNUM Любые разговоры о необходимости изменения вакцин от COVID-19 для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» преждевременны. Об этом заявил глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери 9 декабря на брифинге.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Представитель фармацевтического регулятора ЕС напомнил, что ВОЗ внес указанную разновидность SARS-CoV-2 в категорию «вызывающих обеспокоенность вариантов коронавируса». По его словам, несмотря на отсутствие достаточных доказательств о влиянии «Омикрона» на эффективность вакцин, EMA продолжает изучать всю имеющуюся информацию по этому поводу этот счет.

Кавалери добавил, что агентство готово принять быстрые действия в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря доктор молекулярной биологии Университета Торонто Джон Прассас заявил, что существующие вакцины от COVID-19 были разработаны непосредственно для изначального штамма коронавируса, но они оказались очень эффективными против варианта «Дельта» и, скорее всего, будут эффективны против «Омикрона».

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