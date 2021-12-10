Томск, , 07:12 — REGNUM Следствие в Томске проводит проверку по размещённой в соцсети информации о нападении собаки на маленькую девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Собака Pixabay.com

По информации из соцсети, вечером 29 ноября в селе Дзержинское Кировского района Томска собака покусала возвращавшуюся из школы восьмилетнюю девочку. Ребёнку оказали медицинскую помощь.

Следователи приступили к доследственной проверке.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии усилены меры по отлову безнадзорных животных.

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