Новосибирск, , 07:11 — REGNUM В Новосибирской области в ноябре 2021 года по сравнению с октябрём наблюдался рост потребительских цен на дизельное топливо — на 8,1%, на автомобильный бензин марок АИ-98 - на 1,2%, АИ-92 - на 0,6%, АИ-95 - на 0,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

При этом на газовое моторное топливо отмечено снижение потребительских цен — на 2,3%.

Уточняется, что самые высокие цены на газовое моторное топливо и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо зафиксированы в Туве, автомобильный бензин марки АИ-98 - в Красноярском крае.