Вашингтон, 10 декабря, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты сохранят сохранят численность своих военных в Ираке на нынешнем уровне — 2,5 тыс. человек, сообщил 9 декабря глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи в интервью агентству Associated Press.

Marines.mil Артиллерия США. Ирак

По словам генерала, вся американская группировка продолжит оказывать содействие властям Ирака в борьбе с терроризмом, но не будет участвовать в боевых действиях напрямую.

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Маккензи спрогнозировал также, что в обозримом будущем на военных США могут участиться нападения со стороны ополченцев, которых поддерживает Иран.

«Они на самом деле хотят, чтобы все американские военные ушли, но военные США не собираются уходить», — сказал военачальник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестные напали на логистический конвой американской армии в иракской провинции Нейнава — один из грузовых автомобилей, перевозивших имущество контингента армии США подорвался на управляемой мине.