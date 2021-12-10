Вашингтон, 10 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз была удостоена звания «Спортсмен года» по версии журнала Time.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

Байлз отказалась выступать в четырёх дисциплинах на летней Олимпиаде в Токио из-за тяжёлого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве. При этом она завоевала серебро в командных соревнованиях по спортивной гимнастике и бронзовую медаль в упражнениях на бревне.

Напомним, в 2017 году Байлз стала участницей допингового скандала после публикации хакерской группой Fancy Bears результатов взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах было сказано, что WADA разрешало ряду известных спортсменов, включая Байлз, принимать запрещенные вещества. Спортсменка сдала положительный допинг-тест на метилфенидат (психостимулятор), но не была дисквалифицирована. Кроме того, Байлз было официально разрешено в 2012, 2013 и 2014 годах употреблять амфетамин/декстроамфетамин.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что Байлз не нарушала антидопинговых правил.

Симоне Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира.