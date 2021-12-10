Новосибирск, , 07:03 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 10 декабря, торговые центры получили сообщения о минировании. В социальных сетях появились сообщения о массовой эвакуации.

«В ТЦ «Континент» на Троллейной, 130А всех сотрудников эвакуировали до полной проверки. Около ТЦ «Континент» на Ипподромской был замечен пожарный автомобиль. В «Сибирском Молле» также эвакуировали весь персонал и посетителей», — говорится в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) отметили, что специальные службы уже обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

«Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — уточнили в АТК.

Ситуация находится на контроле комиссии.