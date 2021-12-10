Лос-Анджелес, США, , 06:57 — REGNUM Студия From Software показала в рамках церемонии The Game Awards 2021 новый кинематографический трейлер ролевой игры Elden Ring. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe.

Elden Ring Bandai Namco

В новом ролике авторы игры рассказали о её сюжете. Они также напомнили геймерам, что релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года.

Напомним, в реализации этого проекта принимает участие известный писатель Джордж Мартин. Студия From Software и геймдизайнер Хидэтака Миядзаки известны благодаря своим ролевым экшн-играм серии Souls.

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