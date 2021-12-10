Москва, , 06:54 — REGNUM Федеральное госпредприятие «Росморпорт» объявило запрос котировок, по результатам которого определится с банком для оформления кредитной линии для финансирования строительства судов, а также возмещения затрат прошлых периодов, пополнения оборотных средств. Сумма составит 10 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Кредит 401(K) 2012

Итоги тендера подведут 27 января 2022 года. Максимальное значение цены договора будет рассчитано исходя из ключевой ставки ЦБ РФ на дату размещения извещения + 1,5% годовых. Сумма кредита — 10 млрд рублей, кредитная линия планируется невозобновляемой. Срок кредитования — пять лет с момента подписания договора. При этом, по условиям контракта, должно быть предусмотрено досрочное погашение «без применения к заемщику штрафных санкций и дополнительных комиссий».

Напомним, за последние 15 лет в России в портовую инфраструктуру вложили уже около 900 млрд рублей. Из них 201 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета.