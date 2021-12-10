Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Госдепартамент США 9 декабря заявил о нелегитимности действий «режима» президента Никарагуа Даниэля Ортеги, разорвавшего дипломатические отношения с Тайванем. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нед Прайс «Режим Ортеги и Мурильо объявил о разрыве дипломатических отношений и прекращении официальных контактов с Тайванем, но фальсифицированные выборы 7 ноября не предоставили ему никакого мандата на исключение Никарагуа из семьи американских демократий».

По мнению Вашингтона, при отсутствии у новых властей Никарагуа «мандата, который дают свободные и справедливые выборы», действия президента Ортеги «не могут отражать волю жителей Никарагуа, которые продолжают бороться за демократию и возможность реализовывать свои права и основные свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Тайванем и возобновили их с Китаем.

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