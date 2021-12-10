США назвали «нелегитимным» решение Никарагуа разорвать отношения с Тайванем
Вашингтон, 10 декабря, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Госдепартамент США 9 декабря заявил о нелегитимности действий «режима» президента Никарагуа Даниэля Ортеги, разорвавшего дипломатические отношения с Тайванем. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
По мнению Вашингтона, при отсутствии у новых властей Никарагуа «мандата, который дают свободные и справедливые выборы», действия президента Ортеги «не могут отражать волю жителей Никарагуа, которые продолжают бороться за демократию и возможность реализовывать свои права и основные свободы».
Как сообщало ИА REGNUM, Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Тайванем и возобновили их с Китаем.
Читайте также: Тайвань решил мгновенно прекратить сотрудничество с Никарагуа