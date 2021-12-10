Пермь, 10 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пермь» ранним утром 10 декабря приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Iho.hu Снегопад

С 04:30 по местному времени (02:20 мск) аэропорт перешел на интенсивный режим работы по расчистке аэродрома. В связи с непогодой произошла задержка авиарейсов из Перми в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

На пермском аэродроме не смог приземлится лайнер из Санкт-Петербурга. Самолет ушел на запасной аэродром в Екатеринбург.

В штатном режиме аэропорт Перми возобновил свою работу в 07:35. В настоящее время рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло.

Напомним, из-за мощного снегопада пермский аэропорт временно пришлось закрыть вечером 8 декабря. После уменьшения осадков и расчистки аэродрома работа аэропорта возобновилась.