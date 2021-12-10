Москва, , 06:47 — REGNUM Решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению COVID-19 на фоне выявления нового штамма коронавируса «Омикрон» будет принято только после исследования данного штамма. Об этом 9 декабря сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава России пояснил, что сначала будут изучены все особенности нового штамма коронавируса, в том числе будут рассмотрены и результаты исследований, полученные зарубежными учёными. Только после этого могут быть приняты возможные изменения в методические рекомендации по лечению COVID-19.

В России в настоящее время действует 13.1 версия методических рекомендаций для лечения пациентов, заболевших COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отличиях течения COVID-19 при заражении пациента штаммом коронавируса «Омикрон».

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