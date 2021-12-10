Лос-Анджелес, США, , 06:45 — REGNUM В рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021 Xbox назвала дату релиза одиночной компании игры CrossfireX. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале платформы.

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Игра выйдет 10 февраля 2021 года. Xbox отметила, что геймеры получат возможность не только поучаствовать в онлайн-сражениях, но и смогут пройти «кампанию кинематографического качества».

Напомним, одиночную кампанию для CrossfireX разрабатывала финская студия Remedy Entertainment, игра станет эксклюзивом платформы Xbox. Отметим, что оригинальная CrossFire, разработанная южнокорейской студией Smilegate Entertainment, очень популярна в странах Юго-Восточной Азии, но на Западе она малоизвестна в среде геймеров.

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