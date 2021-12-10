Белоярский, Свердловская область, , 06:46 — REGNUM В Свердловской области жители деревни Поварня жалуются на невозможность доехать до железнодорожной станции. Путь лежит через строительную площадку, а маломобильные граждане и вовсе не могут до неё дойти. Об этом пишут СМИ.

Железная дорога

tresdetres

По данным Накануне.Ru, выезд с одной из улиц и подход к электричке оказались перекрыты из-за строительства путепровода. Взамен пешеходам выделили тропу через ров между домами, в том числе и пешеходный мостик через канаву с ручейком. В областном миндортрансе возмущённым местным жителям ответили, что все работы выполняются по согласованному ранее проекту.

Ограничения на перемещения граждан в этом месте будут действовать до конца 2023 года. Именно тогда планируется сдать путепровод. К ситуации уже подключились муниципальные чиновники. Они просят внести в проект изменения, чтобы дать населению возможность свободно проходить и проезжать к станции.