Южно-Сахалинск, 10 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. На Сахалине двое мужчин 9 декабря вышли в море на пластиковой лодке «Kawasaki» в Макаровском районе и пропали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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В районе поисков работают сотрудники ГИМС и полиции.

К поискам готов подключиться вертолёт МИ-8 с тремя спасателями на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции в Бурятии объявили в розыск 36-летнюю жительницу Улан-Удэ, которая ушла из дома 5 декабря с девятимесячным сыном и не вернулась.