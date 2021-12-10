Якутск, 10 декабря 2021, 06:46 — REGNUM Якутянка из села Сырдах Айталина Максимова родила четырнадцатого ребёнка. Теперь у неё восемь мальчиков и шесть девочек, сообщило News.Ykt.ru.
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6 декабря якутянка родила девочку. Все её роды были естественными.
Десять её детей родились от первого мужа и четверо — во втором браке. Семья живёт в большом двухэтажном доме. Старшей дочери Айталины Максимовой 22 года.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделит дополнительно 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям. Всего на эти цели в 2021 году потратили более 279 млрд рублей.